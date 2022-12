1 Wild-Wings-Verteidiger Ville Lajunen ist eben ein Künstler an der Scheibe. Hier zeigt er bei der Abwehr gegen die Haie sein Können mit dem de Fuß. Foto: Eibner, Haesler

In der Chefetage der Wild Wings herrscht weiterhin eine große Unruhe ob der offenen personellen Fragen in Sachen Christof Kreutzer und Christoph Sandner. Dafür bereitet die Mannschaft ihren Fans auf dem Eis gerade viel Freude.















Link kopiert

4:1 in Köln – der dritte Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Die Wild Wings haben wieder engen Kontakt zu Platz zehn – nur noch einen Zähler liegen sie hinter Iserlohn. Bis zu Platz acht, den Frankfurt inne hat, sind es nur drei Punkte. Was noch besser ist, das Team von Coach Harold Kreis macht einen sehr stabilen Eindruck, zeigt in den Spielen immer eine Top-Einstellung und lernt vor allem aus Fehlern schnell.