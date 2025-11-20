Schwenninger Wild Wings – Straubing: Nonplusultra der DEL, große Prüfung, neues Trainingsmodell – eine Sperre

Nach der mageren Ausbeute in Dresden stehen die Wild Wings am Freitagabend im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Straubing vor einer großen Herausforderung.
Zwei Punkte haben die Wild Wings angesichts des Spielverlaufs beim 3:4 nach Verlängerung am Mittwoch in Dresden verschenkt. Doch viel Zeit für eine Analyse bleibt den Schwenningern, die erst in den früheren Stunden des Donnerstags zurückkehrten, nicht. Am Freitag (19.30 Uhr) wartet auf den DEL-Achten mit dem Spiel gegen den Spitzenreiter Straubing eine große Prüfung.