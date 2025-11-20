Schwenninger Wild Wings – Straubing: Nonplusultra der DEL, große Prüfung, neues Trainingsmodell – eine Sperre

Nach der mageren Ausbeute in Dresden stehen die Wild Wings am Freitagabend im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Straubing vor einer großen Herausforderung.

Zwei Punkte haben die Wild Wings angesichts des Spielverlaufs beim 3:4 nach Verlängerung am Mittwoch in Dresden verschenkt. Doch viel Zeit für eine Analyse bleibt den Schwenningern, die erst in den früheren Stunden des Donnerstags zurückkehrten, nicht. Am Freitag (19.30 Uhr) wartet auf den DEL-Achten mit dem Spiel gegen den Spitzenreiter Straubing eine große Prüfung.

Bei den Straubingern ist Nationalverteidiger Marcel Brandt nach seiner Spieldauerstrafe am vergangenen Sonntag gegen Bremerhaven für die Partie in Schwenningen gesperrt. Brandt ist mit zehn Toren und 13 Assists der Top-Defensivmann der Liga.

Der Rück- und der Ausblick

Steve Walker zeigte sich nach der Niederlage in Dresden leicht enttäuscht: „Wir hatten in der regulären Spielzeit genügend Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. Die Special Teams haben den Unterschied ausgemacht. Dresden hatte ein sehr gutes Unterzahlspiel.“

Der Schwenninger Coach freut sich nun auf den Vergleich mit Straubing: „Wir treffen auf ein Team, das viele Stärken hat. Für uns wird dieses Spiel leistungsmäßig eine klare Standortbestimmung und aufzeigen, wo wir gerade stehen.“

Schwenningens Angreifer Tylor Spink zeigt ebenso viel Respekt vor dem Straubinger Team, doch er sagt auch: „Mit unseren Fans daheim im Rücken haben wir die Chance, die Tigers am Freitag zu besiegen.“

Die Personalien

Im Vergleich zum Spiel in Dresden dürfte Joacim Eriksson nun wieder ins Tor zurückkehren. Ebenso werden wohl die gegen die Eislöwen pausierenden Angreifer Sebastian Uvira und Mirko Höfflin wieder in den Kader reinrotieren.

Die Stärken des souveränen Spitzenreiters

Die Straubinger sind die Mannschaft in diesem DEL-Herbst. Der Spitzenreiter führt die Liga mit acht Punkten Vorsprung vor Ingolstadt und Mannheim an. Das Team um Trainer Craig Woodcroft zeichnet in erster Linie Zweikampfhärte, ein hohes Tempo und eine große Kompaktheit auf dem Eis aus. Außerdem besitzt der letztjährige Play-off-Viertelfinalist das beste Unterzahlspiel und liegt beim Powerplay auf Rang drei. Auch in Sachen Puckbesitz (34, 30 Prozent im Schnitt pro Spiel) sind die Tigers führend.

Die jahrelange ausgezeichnete Personal-Arbeit von Sportdirektor Jason Dunham zeigt sich auch in dieser Saison wieder: Der aus Düsseldorf gekommene Torhüter Henrik Haukeland zählt mit 2,13 Gegentoren durchschnittlich zu den Top 4 Keepern. Die beiden neuen Verteidiger Nicolas Beaudin (Brünn/Tschechien) und Zachary Leslie (Mannheim) sind große Eckpfeiler im Team. Ebenso hat Verteidiger Alex Green einen großen Schritt in den vergangenen Wochen geschafft. In dieser Woche wurde mit Ryan Merkley (zuletzt in der KHL) noch ein erfahrener Verteidiger verpflichtet.

Der besondere Trainingsplan von Woodcroft

Ein Erfolgsschlüssel für den Aspekt, dass die Straubinger sehr laufstark sind und in jedem Spiel bisher sehr frisch wirkten, ist die besondere Trainingsaufteilung von Coach Woodcroft – im Vergleich zu vielen anderen DEL-Teams. Nach dem freien Montag bittet der Trainer dienstags und mittwochs zu jeweils zwei intensiven Einheiten! Der Donnerstag vor dem ersten Spiel des Wochenendes ist dafür wieder frei- noch einmal eine Gelegenheit, um die Akkus aufzuladen. Mit dieser, etwas exklusiven Vorbereitung wird der Tabellenerste auch am Freitag in der Helios Arena aufkreuzen.

Im ersten Saison-Aufeinandertreffen unterlagen die Wild Wings am 10. Oktober unglücklich mit 0:1 am Straubinger Pulverturm.