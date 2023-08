1 Klare Ansagen, ein klarer Plan: Steve Walker möchte mit den Wild Wings in der neuen DEL-Saison viel erreichen. Foto: Roland Sigwart

Warum der neue Schwenninger Coach auch einmal mitten in der Nacht aufsteht. Weshalb ihn sein Team bereits so begeistert und er nie vom Eishockey abschalten kann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Freitag in der Helios Arena. Die Mannschaft der Wild Wings hat nach den ersten, sehr intensiven Trainingseinheiten frei. Aber im Trainerbüro wird gearbeitet. Wir schauen vorbei bei Steve Walker, der soeben eine Besprechung mit seinem Co-Trainer Tim Kehler beendet. Im folgenden Gespräch wird ersichtlich, wie hungrig Steve Walker danach ist, bei seinem Posten als Cheftrainer erfolgreich zu sein. Der 50-Jährige besitzt klare Vorstellungen, legt großen Wert darauf, dass seine Spieler auch angesichts des neuen Spielsystems viel nachfragen und vor allem dann in den Spielen eigenständige sowie kluge Entscheidungen treffen. Ein Punkt auf seiner Do-To-Liste: Jeden Tag mindestens zwei Minuten im Schnitt mit jedem seiner Spieler sprechen.