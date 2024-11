1 Was für ein Pech: Der zuletzt lange verletzte Wild-Wings-Angreifer Ken André Olimb erlitt einen Rückschlag und muss sein Comeback verschieben. Foto: Eibner

Geplantes Comeback von Ken André Olimb am Freitag ist geplatzt. Zeitnah soll ein Importstürmer kommen. Tylor Spink sagt: „Wir sind noch enger zusammengerückt.“









Link kopiert



Nach einem Null-Punkte-Wochenende stehen die Wild Wings (11./19) in der DEL am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg (9./25) und am Sonntag daheim gegen Straubing (7./26) unter Zugzwang.