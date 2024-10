1 Schwenningens Verteidiger Daryl Boyle hat vor der Reise nach Köln „ein gutes Gefühl“. Foto: Eibner

Für die Wild Wings steht in der DEL ein richtungsweisendes Wochenende an. Nach einem enttäuschenden Saisonstart (11./6) möchten Trainer Steve Walker und sein Team am Freitag in Köln (19.30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) daheim gegen Augsburg mit Erfolgserlebnissen den Hebel umlegen.