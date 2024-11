Schwenninger Wild Wings: Stefan Wagner fordert: „Die Mannschaft muss sich mehr belohnen“

1 Stefan Wagner, der Sport-Geschäftsführer der Wild Wings, denkt auch schon an den Kader der nächsten Saison. Viele Verträge der Spieler laufen im kommenden Frühjahr aus. Foto: Roland Sigwart

Sport-Geschäftsführer zieht ein erstes Zwischenfazit. Die zehnte Ausländer-Lizenz könnte noch vor dem Jahresende vergeben werden. Bei einigen Leistungsträgern ist noch weiter Luft nach oben.









Trainer und Spieler der Wild Wings genießen noch bis zu diesem Samstag ihre verdienten freien Tage während der Deutschland-Cup-Pause. Dann läuft die Vorbereitung für den Re-Start in der DEL am Freitag, 15. November, daheim gegen Düsseldorf. Stefan Wagner, der Sport-Geschäftsführer der Wild Wings, hat in diesen Tagen sein Terminbuch nicht ganz so voll wie gewöhnlich. Es bleibt Zeit, mit ihm eine erste Saison-Zwischenbilanz zu ziehen.