Schwenninger Wild Wings Start: Vorteile des Deutschland-Trips, der Plan – und warum zwei Spieler fehlen

Die Schwäne erwarten am Freitag in Bremerhaven ein taktisch sehr geprägtes erstes DEL-Saisonspiel. Beim Team herrscht eine große Vorfreude auf den Start.

Vorhang auf für die neue Schwenninger Eiszeit. Die DEL-Saison 2025/26 beginnt für die Wild Wings – eine Ausnahme seit Jahren – gleich mit einem langen Auswärtstrip inklusive zwei Gastspielen: Am Donnerstag machen sich die Neckarstädter auf nach Bremerhaven (Freitag, 19.30 Uhr). Auf dem Rückweg gen Süden werden die Schwäne am Sonntag (16.30 Uhr) in Iserlohn vorbeischauen.

Nach einer fünfwöchigen Vorbereitungszeit freuen sich Trainer Steve Walker und sein Team, dass es endlich losgeht. Klar ist, die Schwenninger wollen zum dritten Mal in Folge die Playoffs erreichen. „Das ist unser Ziel“betont auch Geschäftsführer Stefan Wagner kurz vor dem Deutschland-Trip.

Steve Walker nimmt den Spielplan wie er ist und zieht positive Aspekte daraus: „Wir sind für vier Tage zusammen. Die Ablenkungen für die Spieler im privaten Bereich entfallen. Sie können sich absolut auf die beiden ersten Spiele fokussieren“, betont der Wild-Wings-Coach.

Steve Walker erwartet an der Nordsee am Freitag „wieder kein High-Scoring-Game. Wir müssen uns taktisch daran halten, dass etwa auch ein 1:0 gegen Bremerhaven reichen könnte.“ Exakt so sieht es auch Schwenningens Top-Torjäger Zach Senyshyn: „Wir werden geduldig und auf Fehler von Bremerhaven warten müssen. Sie spielen sehr diszipliniert.“

Die Personalien

Nur zwei Spieler werden den langen Trip nicht mitmachen: Phil Hungerecker und seine Frau erwarten weiter täglich ihren Nachwuchs. Einer der vier U23-Spieler – alle haben in der Vorbereitung überzeugt – soll am Freitag beim Kooperationspartner Freiburg im Test gegen Heilbronn weitere Spielpraxis sammeln. Wer es ist, möchte Steve Walker kurzfristig entscheiden.

Die Pinguins

Im Bremerhavener Umfeld geht aktuell etwas die Sorge um, dass die Pinguins-Mannschaft, die seit Jahren in der DEL für Furore sorgte, in der vergangenen Runde aber im Play-off-Viertelfinale gegen Köln scheiterte, ihr Zenit überschritten hat.

Dagegen spricht, dass der „Karawanken-Express“ mit den Top-Angreifern Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic in der Testphase eine starke Form bewies.

Personell hat sich im Kader von Coach Alex Sulzer nur punktuell etwas getan. Für den nach Mannheim gewechselten Torhüter Maximilian Franzreb kam aus Nürnberg Leon Hungerecker. Angreifer Dominik Uher ging nach Köln – neu in der Offensive sind Andy Miele (Wolfsburg) und der Münchner Nationalspieler Nicos Krämmer. In den ersten Partien der Champions Hockey League erlebten die Norddeutschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Doch die Achtelfinal-Qualifikation ist noch für die Pinguins im Oktober möglich.