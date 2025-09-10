Schwenninger Wild Wings Start: Vorteile des Deutschland-Trips, der Plan – und warum zwei Spieler fehlen

Die Schwäne erwarten am Freitag in Bremerhaven ein taktisch sehr geprägtes erstes DEL-Saisonspiel. Beim Team herrscht eine große Vorfreude auf den Start.
Vorhang auf für die neue Schwenninger Eiszeit. Die DEL-Saison 2025/26 beginnt für die Wild Wings – eine Ausnahme seit Jahren – gleich mit einem langen Auswärtstrip inklusive zwei Gastspielen: Am Donnerstag machen sich die Neckarstädter auf nach Bremerhaven (Freitag, 19.30 Uhr). Auf dem Rückweg gen Süden werden die Schwäne am Sonntag (16.30 Uhr) in Iserlohn vorbeischauen.