Schwenninger Wild Wings: Starker Neuzugang, neue Fan-Hymne und ein neuer Run auf Tickets

1 Er klagt über Kopfschmerzen: Wild-Wings-Angreifer Matt Puempel verletzte sich im Spiel gegen Augsburg und muss eventuell nun pausieren. Foto: Eibner Pressefoto

Vieles läuft rund beim DEL-Achten. Aber Matt Puempel droht eine Pause. Vertrag von Teemu Pulkkinen ist aufgelöst. Am Mittwoch geht es in Iserlohn weiter.









Es läuft momentan richtig rund bei den Wild Wings. Nach ihrem Sechs-Punkte-Wochenende in der DEL sind die Schwenninger (36 Zähler) in der Tabelle auf Rang acht vorgerückt. Die Mannschaft um Coach Steve Walker zeigt ihr erfolgreichstes Eishockey bislang in dieser Saison. Und der Neue – Brandon McMillan – feierte gegen Augsburg am Sonntag (1 Tor/1 Assist) ein Traumdebüt.