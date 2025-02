Schwenninger Wild Wings: Starker 7:2-Heimsieg gegen die Löwen

1 Sebastian Uvira bejubelt gemeinsam mit Tyson Spink seinen Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Am Ende gewannen die Wild Wings gegen Frankfurt mit 7:2. Foto: Roland Sigwart

Die Schwenninger Wild Wings haben einen starken x:x-Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt eingefahren. Nach einem turbulenten ersten Drittel behielten die Gastgeber im weiteren Spielverlauf die Nerven.









Neunter gegen Elfter, 65 gegen 63 Punkte – als die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend die Löwen Frankfurt empfingen, war eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Und genau das bekamen die Zuschauer in der Helios-Arena. Die kriselnden Wild Wings begannen druckvoll und schienen gewillt, nach dem 1:4 am Mittwoch in Straubing und nur zwei Siegen aus den letzten neun Spielen zurück in die Erfolgsspur zu finden.