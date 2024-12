Schwenninger Wild Wings: Starke „Spinkis“ lenken das Team in Iserlohn auf die Siegerstraße

1 Zusammen mischten Tyson (links) und Tylor Spink die Iserlohner auf. Die Zwillingsbrüder befinden sich wieder in der starken Form, die sie in der vorletzten Saison auszeichnete. Aber die sportliche Zukunft der beiden 31-Jährigen scheint offen. Foto: Roland Sigwart

Tylor und Tyson sind beim 4:3-Sieg nach Verlängerung an drei Toren beteiligt. Zukunft der Zwillingsbrüder ist offen. Eine der großen Charakterstärken der Schwäne: Nie aufgeben. Am Freitag wartet DEL-Tabellenführer Ingolstadt.









Puh, das war ein hartes Stück Arbeit für die Wild Wings in Iserlohn am Mittwochabend beim 4:3-Sieg nach Verlängerung. Die Roosters, Tabellenvorletzter, präsentierten sich – im Vergleich zu ihren vergangenen Spielen – deutlich verbessert. „Wir haben in den ersten beiden Dritteln nicht gut gespielt, waren in manchen Situationen etwas zu schläfrig und haben uns in dieser Phase auch zu wenig Raum erarbeitet“, kritisierte Schwenningens Coach Steve Walker.