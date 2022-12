Starke Leistung in Wolfsburg wird mit 4:2-Sieg belohnt

1 In dieser Partie war richtig Musik drin: Hier setzt sich Wild-Wings-Stürmer Miks Indrasis (links) gegen den Wolfsburger Janik Moeser durch. Foto: Eibner/Helbig

Die Wild Wings haben am Dienstagabend in der DEL bei den Grizzlys Wolfsburg nach einer ausgezeichneten Leistung mit 4:2 gewonnen und ihren aktuellen Höhenflug fortgesetzt. Es war der dritte Sieg in nur acht Tagen.















Es war insgesamt ein sehr attraktives DEL-Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten.

Wild-Wings-Coach Harold Kreis freute sich nach dem Schlusszeichen: "Die Jungs haben sehr hart für diesen Sieg gekämpft. Man sieht, wie es der Mannschaft gerade richtig Spaß macht."

Mit sehr viel Respekt waren die Wolfsburger gegen die Wild Wings angetreten. "Die jüngsten guten Ergebnisse von Schwenningen sollten uns Warnung genug sein", betonte Wolfsburgs Trainer Mike Stewart vor der Heimpartie des Tabellenfünften.

Cüpper steht im Schwenninger Tor

Bei den Wild Wings gab es – im Vergleich zum 5:2-Sieg am Sonntag gegen Iserlohn – nur eine Veränderung. Marvin Cüpper hielt für Joacim Eriksson. Der zuletzt verletzte Daniel Pfaffengut ist zwar inzwischen den Schwenningern zu deren Standort nach Weyhausen bei Wolfsburg nachgereist, doch er kann frühestens am Freitag in Berlin wieder spielen.

Das erste Drittel

Die Wild Wings begannen vor nur 1580 Zuschauern in der Wolfsburger Eis-Arena sehr druckvoll und mutig, besaßen durch Brandon DeFazio nach nur wenigen Sekunden die erste Chance. Die Wolfsburger griffen anschließend äußerst strukturiert an und gingen nach vier Minuten durch Rhett Rhakhshani mit 1:0 in Führung.

Die Gäste konnten ihr erstes Überzahlspiel nicht nutzen – auf der anderen Seite erarbeiten sich die Wolfsburger nun gute Möglichkeiten im Halbminutentakt. Sie zeigten ihre Klasse. Gäste-Torhüter Marvin Cüpper konnte sich einige Male auszeichnen. Die letzte Chance für die VW-Städter hatte vor der ersten Drittelspause der Ex-Schwenninger Dominik Bittner, der nach der Saison einen sehr gut dotierten, neuen Vertrag bei Red Bull München erhalten soll. Schwenningens Angreifer Phil Hungerecker war zu diesem Zeitpunkt selbstkritisch: "Das war kein gutes erstes Drittel von uns. Wir müssen härter spielen und mehr Präsenz zeigen."

Schwenninger Wende im Mittelabschnitt

Unglaublich gut wie die Wild Wings das Mitteldrittel angingen. In nur vier Minuten hatten sie das Ergebnis auf 2:1 gedreht. Zuerst luchste Tyson Spink dem Wolfsburger Nolan Zajac in der neutralen Zone einfach mal die Scheibe ab und schloss sein Solo gegen Grizzly-Keeper Justin Pogge zum 2:2 ab. Kurz darauf vergaben Alex Karachun und Daniel Neumann dicke Chancen. Alex Trivellato traf (24.) zum 2:1 für Schwenningen. 5:0 Torschüsse für die Wild Wings in den ersten fünf Minuten des zweiten Abschnitts!

Es war jetzt ein tolles DEL-Spiel – ein offener Schlagabtausch. Rhett Rhakhshani überlistete Cüpper (31.) im Powerplay zum 2:2. Mit diesem Spielstand ging es auch ins Schlussdrittel.

Die Schlussphase

In diesem setzte Alex Karachun mit einem klasse Tor zum 3:2 (47.) – vorzüglich bedient von Miks Indrasis – das nächste Ausrufezeichen seitens der Neckarstädter. Diese verteidigten ihren knappen Vorsprung mit viel Herz und erzielten per Empty-Net-Goal durch Tyson Spink das 4:2.

Die Statistik

Wolfsburg – Wild Wings 2:4 (1:0,1:2,0:2) Tore: 1:0 Rhakhshani (3:38 – Assists: Machacek und Möser), 1:1 Tyson Spink (21:13), 1:2 Trivellato (23:40 – DeFazio und Olimb), 2:2 Rhakhshani (30:28/5:4 – Machacek und Archibald), 2:3 Karachun (46:03 – Indrasis und Lajunen), 2:4 Tyson Spink (59:30/5:6 – Tylor Spink). Strafen: Wolfsburg: 9 – Wild Wings:9. Schiedsrichter: Gofmann/Hunnius. Zuschauer: 1580.