Schwenninger Wild Wings: Sportliches Halloween an Weihnachten – ein Versprechen und Rotations-Kritik

Wann schaffen die Wild Wings die Wende? Nach der siebten Niederlage in Folge ist die Geduld der Fans erschöpft. Eriksson-Verlängerung ein Lichtblick. Vier-Tages-Trip steht an.

Das Ende des Tunnels ist nicht in Sicht. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Bremerhaven verschärft sich die sportliche Krise der Wild Wings. Noch stehen die Schwenninger in der DEL auf dem zehnten Platz (32 Spiele/40 Punkte), doch es ist gut möglich, dass die Neckarstädter zwischen den Jahren erst einmal aus dem Playoff-Bereich rutschen. Die Wild Wings erleben auf dem Eis an diesem Weihnachtsfest praktisch Halloween im Nachgang. Wann wird dieser Horror-Trip aufhören?

Die Leistungen der Mannschaft sind enttäuschend. Ein derzeit angespannter Coach Steve Walker versucht, noch einigermaßen die positiven Aspekte aus den Niederlagen herauszuziehen. Die Stimmung der Fans sinkt gegen Null. Gegen Bremerhaven waren die Pfiffe nicht mehr zu überhören – einige Besucher verließen am Dienstagabend vorzeitig die Helios Arena.

Die großen Baustellen

Die Einstellung ist den Wild Wings nicht abzusprechen, aber die spielerische Qualität und die Power, was das Team in den vergangenen zwei Saisons auszeichnete, hat deutlich abgenommen. Logisch deshalb: Angesichts dieser Niederlagen-Serie schwindet immer mehr das Selbstvertrauen. Steve Walker hatte bei der 0:4-Niederlage gute Phasen seiner Mannschaft gesehen, „doch letztendlich fehlten uns die Tore“.

An diesem Heiligabend gibt es zumindest mit der wichtigen Vertragsverlängerung des seit Wochen formstarken Joacim Eriksson einen kleinen Lichtblick in Schwenningen.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Wild Wings Joacim Eriksson verlängert bis 2027 Inmitten der sportlichen Krise der Wild Wings gibt es an Heiligabend eine positive Nachricht. Der Top-Keeper ist seit Jahren der große Rückhalt im Schwenninger Team.

Die Rotations-Kritik

Einige der Schwenninger Fans haben sich auf die in ihren Augen zu umfangreiche personelle Rotation von Coach Steve Walker – von Spiel zu Spiel – nun kritisch eingeschossen. Gegen Bremerhaven war ein Transparent mit einem Stopp-Verkehrsschild und dem darunter angebrachten Schriftzug „Rotation“ in der Kurve nicht zu übersehen.

Wenn zu viele Spieler an Bord sind, viele auf etwa einem Leistungslevel, dann ist dies für einen Coach ein Luxusproblem. Andere DEL-Teams, die aktuell ellenlange Ausfalllisten verzeichnen, würden sich über so ein Überangebot freuen.

Seit Wochen verteidigt Steve Walker seine Vorgehensweise. Wenn es erfolgreich laufen würde, wäre diese Rotation auch kein Thema. Doch im Falle einer solchen Niederlagen-Serie macht sich der Schwenninger Trainer natürlich angreifbar.

Steve Walker hält immer an Spieler-Paaren konstant fest, wehrt sich aber dagegen, einen bestimmten Spieler für länger draußen zu lassen, weil „dieser dann mit seiner Unzufriedenheit für schlechte Stimmung sorgen könnte“.

Geschäftsführer Stefan Wagner verteidigt die Denkweise des Trainerteams und sagte vor wenigen Tagen: „Unsere Coaches machen sich sehr viele Gedanken, immer die optimale Formation zu finden. Ich bin sicher, dass uns auf Sicht dieser große Kader noch Vorteile bringt.“

Das interne Versprechen

Auch für Verteidiger Alex Trivellato ist dieses Tief nicht an einem mangelhaften Willen festzumachen. „Daran liegt es nicht. Wir müssen nur zusammen diesen Willen wieder gemeinsam aufs Eis bringen, kompakter wieder auftreten. Wir stecken natürlich in einer schwierigen Situation. Aber aus dieser kommen wir nur zusammen raus.“

Trivellato berichtete am späten Dienstagabend, dass sich die Mannschaft nach der Niederlage gegen Bremerhaven in der Kabine versprochen hat, „dass wir jetzt nicht gegenseitig aneinander hochgehen. Das wäre dann wirklich das Ende. Ich bin mir aber auch sicher, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, dann wird uns dies für den Rest der Saison stärker machen.“

Der kommende Vier-Tages-Trip ein Vorteil?

Vor den Wild Wings liegt ab dem ersten Weihnachtsfeiertag ein Vier-Tages-Trip in den Westen des Landes, der, so die Hoffnung von Alex Trivellato, „uns vielleicht noch enger zusammenrücken lässt“.

Am Freitag (19 Uhr) gastieren die Schwenninger in Iserlohn (12./26) – am Sonntag (16.30 Uhr) sind sie zu Gast bei den Kölner Haien.

Die Iserlohner verkauften sich am Dienstag bei ihrer 1:4-Niederlage in Wolfsburg unter Wert. In den bisherigen beiden Saisonbegegnungen mit den Wild Wings verloren die Roosters am 14. September daheim mit 2:3 nach Penaltyschießen und zogen auch am 16. November in Schwenningen mit 0:3 den Kürzeren. Steve Walker und sein Team wissen aber genau, welch schwere Aufgabe sie am zweiten Weihnachtsfeiertag am Seilersee erwartet.