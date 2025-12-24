Schwenninger Wild Wings: Sportliches Halloween an Weihnachten – ein Versprechen und Rotations-Kritik

Wann schaffen die Wild Wings die Wende? Nach der siebten Niederlage in Folge ist die Geduld der Fans erschöpft. Eriksson-Verlängerung ein Lichtblick. Vier-Tages-Trip steht an.
Das Ende des Tunnels ist nicht in Sicht. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Bremerhaven verschärft sich die sportliche Krise der Wild Wings. Noch stehen die Schwenninger in der DEL auf dem zehnten Platz (32 Spiele/40 Punkte), doch es ist gut möglich, dass die Neckarstädter zwischen den Jahren erst einmal aus dem Playoff-Bereich rutschen. Die Wild Wings erleben auf dem Eis an diesem Weihnachtsfest praktisch Halloween im Nachgang. Wann wird dieser Horror-Trip aufhören?