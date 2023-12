Schwenninger Wild Wings: Sebastian Uvira über seine Zuschauerrolle und die Reha

1 Wild-Wings -Stürmer Sebastian Uvira (links) arbeitet hart nach seiner Fußfraktur im Aufbautraining. Anfang Januar möchte er wieder der Mannschaft auf dem Eis helfen. Foto: Roland Sigwart

Der Schwenninger Stürmer arbeitet hart an seinem Comeback. Seinen Ernährungsplan hat er nach der Verletzung vor sieben Wochen in Berlin umgestellt.









Am 27. Oktober liefen die letzten Sekunden im DEL-Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Wild Wings. Max Görtz hatte noch einmal den Puck abgezogen, dabei aber nicht das Tor der Berliner, sondern den Fuß seines Teamkollegen Sebastian Uvira (30) getroffen. Die Diagnose: Fraktur des rechten Fußes. Wir sprachen mit dem Schwenninger Führungsspieler über die Zeit seit der Verletzung, wie er die Spiele auf der Tribüne und am Fernseher verfolgt und warum er so stolz auf sein Team ist.