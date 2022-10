1 Der neue Schwenninger Hoffnungsträger heißt David Ullström. Der schwedische Angreifer wird aber zunächst in dieser Woche im Training getestet und spielt noch nicht. Foto: Elite Prospects

Die Wild Wings haben aktuell mit nur 22 erzielten Treffern – zusammen mit Augsburg – den schwächsten Angriff in der DEL. Jetzt reagieren die Verantwortlichen: Der schwedische Angreifer David Ullström (33) wird in den kommenden Tagen getestet.















Der Plan von Sportdirektor Christof Kreutzer und Cheftrainer Harold Kreis ist klar: "Sollte es mit David Ullström und dem Team in den kommenden Trainingseinheiten passen, dann werden die Wild Wings die Ausländerlizenz vergeben. "David ist ein technisch starker Spieler, der uns im Angriff insgesamt stärker machen kann", beschreibt Christof Kreutzer den Schweden.

Die Vita des Schweden

David Ullström war zuletzt vertragslos, spielte davor beim Schweizer Erstligisten HC Davos. Er weist 52 NHL-Einsätze für die New York Islanders im Zeitraum von 2011 bis 2013 auf und hat zudem auch KHL-Erfahrung in seiner erfolgreichen Karriere gesammelt. "Dass ein Spieler seiner Klasse diesem Try-out überhaupt zustimmt, spricht für ihn", so Christof Kreutzer.

Chefcoach Harold Kreis holte den Linksschützen sogar selbst am Montagnachmittag am Züricher Flughafen ab, "um ihn gleich richtig kennenzulernen".

Harold Kreis und seine Bilanz in Wolfsburg

Der Schwenninger Trainer blickt noch einmal auf die fünfte Niederlage in Serie, auf das 1:2 am Sonntag in Wolfsburg zurück. Er nimmt dabei seine Mannschaft in Schutz: "In Sachen Einsatz und Einstellung kann ich den Jungs überhaupt nichts vorwerfen. Sie haben unseren Gameplan eingehalten. Wir haben uns länger in der gegnerischen Offensivzone aufgehalten, als dies in den Spielen zuvor der Fall war." Harold Kreis spricht aber auch die große Baustelle des Toreschießens klar an. "Das ist natürlich frustrierend und wir müssen weiter nach Lösungen suchen."

Der Plan gegen Bremerhaven

Schaffen die Wild Wings nun im Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Bremerhaven die Trendwende. Verteidiger Alex Trivellato ist zuversichtlich: "Ich bin überzeugt davon, dass wir aus diesem Tief wieder bald herauskommen. Wir müssen aber auch wieder mehr an uns glauben."

Für Harold Kreis zählt gegen die Pinguins zunächst, "dass wir deren starke Offensive in den Griff bekommen und von der Strafbank möglichst wegebleiben. Wir werden unsere Chancen wieder bekommen."

Die Personalien

Marvin Cüpper wird am Dienstag das Schwenninger Tor hüten. Angreifer Mitch Wahl (muskuläre Unterkörperverletztung) steht noch nicht zur Verfügung.

Die Bremerhavener stehen nach einem Sechs-Punkte-Wochenende auf dem hervorragenden zweiten Platz. Mit Schwenningen haben Trainer Thomas Popiesch und Co. aber noch eine Rechnung offen. Vor drei Wochen unterlagen sie mit 2:3 gegen die Wild Wings.