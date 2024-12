1 Die Wild Wings auf Siegeskurs gegen Frankfurt: Will Weber (links) und Top-Torschütze Zach Senyshyn freuen sich. Foto: Roland Sigwart

Effektives Walker-Team begeistert gegen einen Direktkonkurrenten im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz. Hessen kassieren gegen Ende hin jede Menge Strafen.









Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL daheim gegen Frankfurt einen wichtigen 7:3-Heimsieg gefeiert und rücken auf den zehnten Platz vor. Unglaublich, was sich die Löwen am Ende für Strafen leisteten. Aber das Problem ist bei den Hessen nicht neu.