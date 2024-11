1 Harte Arbeit für die Wild Wings: Matt Puempel vor dem Kasten von Tigers-Keeper Zane McIntyre. Foto: Roland Sigwart

Walker-Team zeigt daheim in einem sehr intensiven Duell eine gute Leistung, doch die Aufholjagd bleibt ohne Happy-End. Schwenningens Trainer sagt: „Es war ein sehr emotionales Spiel. Unsere Moral war positiv.“









Die Wild Wings haben ihr Heimspiel in der DEL am Sonntagabend gegen die Straubing Tigers nach einer guten Leistung mit 3:4 nach Penaltyschießen unglücklich verloren. Die Schwenninger Aufholjagd nach einem 1:3-Rückstand wurde am Ende nur mit einem Punkt belohnt.