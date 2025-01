Schwenninger Wild Wings: Schwäne verlieren das Derby in Mannheim knapp mit 2:3

1 Phasenweise machten die Adler viel Druck auf das Schwenninger Tor. In dieser Szene pariert Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson gegen Adler-Stürmer Marc Michaelis (rechts). Foto: Eibner-Pressefoto

Walker-Team kann seinen starken Beginn in der SAP Arena im weiteren Spielverlauf nicht fortsetzen. Der zweite Treffer kommt am Ende zu spät. Schwenningens Co-Trainer Tim Kehler sagt: „Unser Gegentor in Überzahl zum 1:1 war ein Schlüsselmoment.“









