Schwenninger Wild Wings: Schwäne verkaufen sich am Genfer See unter Wert

Die 1:4-Niederlage fällt zu hoch aus. Stark besetztes Servette-Team glänzt durch Effektivität. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Augsburg zur Generalprobe an den Neckar.
Die Wild Wings haben ihr vorletztes Testspiel am Donnerstagabend beim Schweizer Erstligisten HC Genf-Servette vor knapp 2000 Zuschauern trotz einer guten Leistung mit 1:4 verloren. Schwenningen hatte gegen die stark besetzten Gastgeber Chancen genug, um ein viel besseres Ergebnis zu erzielen. Am Sonntag (15 Uhr) läuft in der Helios Arena für die Schwenninger die Saison-Generalprobe gegen Liga-Konkurrent Augsburg.