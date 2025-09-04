Schwenninger Wild Wings: Schwäne verkaufen sich am Genfer See unter Wert

Die 1:4-Niederlage fällt zu hoch aus. Stark besetztes Servette-Team glänzt durch Effektivität. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Augsburg zur Generalprobe an den Neckar.

Die Wild Wings haben ihr vorletztes Testspiel am Donnerstagabend beim Schweizer Erstligisten HC Genf-Servette vor knapp 2000 Zuschauern trotz einer guten Leistung mit 1:4 verloren. Schwenningen hatte gegen die stark besetzten Gastgeber Chancen genug, um ein viel besseres Ergebnis zu erzielen. Am Sonntag (15 Uhr) läuft in der Helios Arena für die Schwenninger die Saison-Generalprobe gegen Liga-Konkurrent Augsburg.

Die Personalien Bei den Schwenningern stand Joacim Eriksson im Tor. Kapitän Thomas Larkin und Torjäger Zach Senyshyn – beide angeschlagen – wurden geschont. Phil Hungerecker bekam von Coach Steve Walker diesmal frei, weil seine Frau und er stündlich Nachwuchs erwarten.

Das erste Drittel

Die Neckarstädter legten in der altehrwürdigen Genfer Eisarena Les Vernets ein starkes erstes Drittel hin. Die ersten Chancen von Mirko Höfflin, Alex Karachun und Kyle Platzer (zwischen 7. und 12. Minute) waren Hochkaräter. Der 25jährige Servette-Keeper Stephane Charlin, dem eine NHL-Karriere mittelfristig prophezeit wird, zeigte in diesen für die Eidgenossen engen Situationen sein Können. Auffällig auf Seiten der Gäste war in diesen Szenen immer wieder Neuzugang Tim Gettinger, der seine Stürmerkollegen optimal bediente. Torlos ging es in die erste Drittelspause.

Das zweite Drittel

Die Schwäne verteidigten auch im zweiten Abschnitt stark und clever. Aber in der 32. Minute kamen die Schweizer per einem genialen Powerplay zum 1:0 durch Jesse Puljujärvi. Servette legte zwei Minuten durch seinen jüngst verpflichteten Verteidiger Jan Rutta zum 2:0 nach. Dieser Zwischenstand spiegelte bis dahin aber nicht die gute Leistung der Wild Wings wider. In der 39. Minute zeigten die Genfer erneut ein bärenstarkes Powerplay – Markus Granlund erzielte das 3:0.

Das Schlussdrittel

In der 47. Minute kamen die Neckarstädter in Überzahl zum 1:3 durch Tim Gettinger, der einen Schuss von Ben Marshall noch abfälschte. In den Folgeminuten verzeichneten die Wild Wings eine ganze Kette an Chancen durch Gettinger, Sebastian Uvira, Alex Karachun und Kyle Platzer zur Resultatsverbesserung. Aber in der 57. Minute schoss auf der anderen Seite Tylor Beck zum 4:1-Endstand ein.

Die gute Leistung der Wild Wings ist in diesem Ergebnis aber nicht abzulesen. Mit einigen positiven Aspekten gegen einen starken Gegner traten die Schwenninger dann die fünfstündige Heimreise vom Genfer See aus an.