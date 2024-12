1 Schwenningens Philip Feist schreit seine Freude raus. In Köln brachte der formstarke Angreifer sein Team mit 1:0 in Führung. Am Ende stand für die Wild Wings ein verdienter 4:2-Sieg. Foto: Eibner Pressefoto

Neckarstädter ziehen den Haien mit Aggressivität und Effektivität die Zähne. Mirko Höfflin lobt: „Das war eine super Teamleistung.“









Was für ein Wochenende der Wild Wings in der DEL! Nach dem Derbysieg am Freitag gegen Mannheim (6:2) siegten die Schwenninger auch am Sonntag bei den zuletzt formstarken Kölnern verdient mit 4:2.