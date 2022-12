1 Der Nürnberger Torwart Niklas Treutle rettet in dieser Szene gegen den Schwenninger Tyson Spink (rechts). Foto: Eibner, Lägler

Schöne Bescherung am zweiten Weihnachtsfeiertag! Starke Wild Wings beschenkten sich und ihre Fans mit einem verdienten 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Heimsieg gegen die Nürnberg Ice Tigers.















Link kopiert

"Wir dürfen bei strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht den Fokus auf unser Spiel verlieren", erinnerte Harold Kreis nach dem jüngsten 2:5 gegen extrem starke Münchner zudem daran, dass Spiele nicht auf der Strafbank gewonnen werden. Mit Disziplin, verbessertem Zweikampfverhalten, personellen Rochaden und viel Leidenschaft sollte also gegen den Tabellennachbarn aus Franken (11.) nach drei Niederlagen in Folge die Ergebniswende her.

Die Personalien

Gleicher Kader, aber Umstellungen in drei Sturmreihen: Kreis musste weiter auf Miks Indrasis (Gesichtsverletzung) und Mitch Wahl verzichten. Im Tor stand Joacim Eriksson. Bei den Nürnbergern fehlten Kapitän Patrick Reimer, Hayden Shaw, Ryan Stoa, Blake Parlett, Charlie Jahnke und Roman Kechter.

Das erste Drittel

Schwenningen begann schwungvoll. Florian Elias (3.) und Alexander Karachun (4.) testeten früh das Können von Ice-Tigers-Goalie Niklas Treutle. Dann nahm Sebastian Uvira einen Pass von Daniel Pfaffengut auf, ließ mit viel Tempo seine Gegenspieler stehen und setzte die Scheibe in der fünften Minute clever zum 1:0 in die Maschen. "Da hat sich der Nürnberger Verteidiger auf Daniel konzentriert. Ich hatte so freie Bahn", freute sich Uvira über seinen siebten Saisontreffer. Tyson Spink (14.) verpasste alleine vor dem Nürnberger Keeper das mögliche 2:0 der Wild Wings. Die knappe Führung der Wild Wings war nach den ersten 20 Minuten aufgrund der höheren Qualität der Chancen verdient.

Das zweite Drittel

Einfach stark: Joacim Eriksson (25.) rettete spektakulär gegen Dennis Lobach. Kapitän John Ramage ärgerte sich wenig später, dass Treutle seinen Handgelenkschlenzer genauso gut pariert hatte. Auch der durchgebrochene Phil Hungerecker (30.) brachte den Puck nicht am fränkischen Schlussmann vorbei. Dann war wieder Eriksson gegen Julius Karrer (33.) zur Stelle. Kurios: Nürnberg legte sich die Scheibe über Oliver Mebus und Treutle anschließend selbst ins Netz. Alex Trivellato (35.) wurde als offizieller Torschütze bejubelt. Als Ken-André Olimb (39.) nachlegte, holten sich einige der mitgereisten Nürnberger Fans erst einmal ein Frust-Bier.

Das dritte Drittel

Die Stimmung der Franken wurde nach der vergebenen Großchance von Elis Hede (42.) nicht besser. Wieder war beim starken Eriksson Endstation. Die 4337 Zuschauer sahen in der Folge, wie die Wild Wings die Partie kontrollierten. Alex Karachun (45.) und Tylor Spink (55.) hatten den vierten Treffer auf dem Schläger, den Olimb (56.) per Empty-Net-Goal markierte. Es blieb beim am Ende auch in der Höhe verdienten 4:0-Sieg, der für Joacim Eriksson das zweite Shutout (Spiel ohne Gegentor) der Runde bedeutete. Klar, dass Mitspieler und Fans den Schweden nach der Schlusssirene hochleben ließen.

Die Statistik

Wild Wings: Eriksson – Ramage, Huß/Karachun, Olimb, DeFazio – Lajunen, Trivellato/Hungerecker, Tylor Spink, Tyson Spink – Spornberger, Weber/Uvira, Pfaffengut, Bassen – Zernikel/Elias, Neumann, Ullström.

Tore: 1:0 Uvira (4:48), 2:0 Trivellato (34:15), 3:0 Olimb (38:47), 4:0 Olimb (55:15/5:6).

Strafen: Wild Wings 10 – Ice Tigers 6.

Schiedsrichter: Aleksander Polaczek, Gordon Schukies.

Zuschauer: 4337.