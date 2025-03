Schwenninger Wild Wings – Saisonende: Die Enttäuschung ist riesengroß – „Es war mehr drin für uns“

Vor der Arena Nürnberger Versicherungen am Donnerstag kurz vor 23 Uhr. Besiegte und müde Wild Wings gehen langsam mit einem kleinen Lunchpaket zu ihrem Teambus. Die Enttäuschung über das Saisonaus ist riesengroß. Mancher Spieler findet kaum Worte. Daryl Boyle kann nur schwer seine Tränen zurückhalten. Es könnte wahrscheinlich das letzte Spiel seiner sehr erfolgreichen Profikarriere gewesen sein. Der erste Tenor im Team: „Wir hätten in dieser Serie gegen Nürnberg mehr erreichen können.“

Steve Walker

Der Schwenninger Coach gratulierte zunächst den Nürnbergern: „Es war ein Top-Serie zwischen beiden Teams, die sehr physisch und sehr emotional war. Respekt an beide Mannschaften. In der entscheidenden Phase des dritten Spiels heute haben wir etwas die Deckung verloren, als Jeremy McKenna das 3:2 macht. Diese Serie war eine Achterbahnfahrt. Die Jungs haben nie aufgegeben, mancher hat trotz Verletzung gespielt. Die Serie hätte auch in eine andere Richtung gehen können.“

Zach Senyshyn

Der Schwenninger Top-Torjäger betonte, „dass unsere beiden Tore zum 2:2-Ausgleich ein wenig spät kamen. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir diese Antwort noch gegeben haben. Wir können für die nächste Saison aus dieser Serie lernen. Wir haben sicherlich von dieser Saison etwas mehr erwartet, nachdem wir im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreichten. Aber eine Saison ist eben nicht wie die andere. Wir hatten in dieser Saison einen nicht so guten Start.“

Sebastian Uvira

Der Schwenninger Fan-Liebling war ebenfalls tief enttäuscht: „Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Unser Comeback nach dem 0:2 - darauf können wir stolz sein. Das Quäntchen Glück hat gefehlt. Wir haben gegen eine starke Nürnberger Mannschaft gut gespielt und genug Chancen gehabt. Am Ende haben Kleinigkeiten dieses dritte Spiel entschieden. Ein Kompliment an die Fans, die uns hier toll unterstützt haben.“

Philip Feist

Der junge Wild-Wings-Stürmer, der in dieser Saison einen großen Schritt in seiner Entwicklung nach vorne schaffte, fand nach dem Spiel kaum Worte: „Dieses Aus ist sehr schmerzhaft. Wir haben brutal coole Jungs. Jeder hat sich den A... aufgerissen. Ich bin jetzt vier Jahre hier. Schwenningen ist mir so ans Herz gewachsen. In den ersten beiden Jahren waren wir so weit weg von den Playoffs. Ich bin glücklich, dass wir jetzt zwei Mal dabei waren. Wir haben jetzt in dieser Serie mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Doch jeder kann stolz auf sich sein.“

Daryl Boyle

Der erfahrene Verteidiger war sehr emotional: „Wir haben heute im dritten Spiel besser gespielt als im ersten Auswärtsspiel. Wir haben bis zum Ende an uns geglaubt. Für mich ist es ein schwieriger Moment. Ich weiß nicht, ob es nicht mein letztes Spiel war.“

Alex Trivellato

Der italienische Nationalspieler, der in dieser Pre-Playoff-Serie stark gespielt hatte, verstand die Welt nicht mehr: „Nürnberg war insgesamt bestimmt nicht besser als wir. Wir haben brutal viel investiert und heute wieder alles probiert. Das zeigt, was für einen tollen Charakter die Mannschaft hat. Wir können einiges Positives aus dieser Saison mitnehmen. Wir waren zum zweiten Mal hintereinander in den Playoffs. Ich habe in Schwenningen auch schon andere Zeiten erlebt. Wir können unseren Kopf oben behalten. Wir haben bis zum Schluss alles gegeben – dies sage ich mit viel Stolz.

Alex Karachun sagt: „Wir müssen das Positive aus dieser Saison mitnehmen, aber weiter an unseren Defiziten arbeiten.“ Foto: Eibner

Alex Karachun

Der Angreifer blickte zurück: „Wir haben Achterbahn-Gefühle in dieser Serie erlebt. Wir machen das 2:2 und kassieren dann dieses bittere 2:3. Wir müssen das Positive aus dieser Saison mitnehmen, aber auch an unseren Defiziten arbeiten. Auswärts sind wir zu oft den Berg hochgelaufen, haben uns schwer getan. Auch dies müssen wir verbessern. Zwischenzeitlich hätten wir auch mit Platz 6 die direkte Qualifikation schaffen können, verlieren aber im Februar etwas den Faden.“

Thomas Larkin

Der Wild-Wings-Kapitän war ebenfalls sehr enttäuscht: „Ich wäre nach meiner Verletzung so weit gewesen, dass ich im Viertelfinale wieder hätte spielen können. Das Zuschauen tat sehr weh. Wir hatten nach dem 2:2 heute das Momentum auf unserer Seite. Das 2:3 war ein Killer für uns. Es ist niemand bei uns zufrieden. Unsere Erwartungen und auch die der Fans sind nach dem vergangenen Jahr gestiegen. Das ist gut so. Es war in dieser Saison mehr für uns möglich. Deshalb ist dieses Aus sehr bitter. Ich bin dennoch stolz auf meine Mannschaft. Sie haben alles auf dem Eis gelassen. Mein Respekt für die Jungs ist sehr groß. Ich brauche selbst jetzt ein paar Tage, um das alles sacken zu lassen.“

Mitch O’Keefe

Der Nürnberger Coach lobte das Schwenninger Team: „Das war die intensivste Serie, die ich selbst als Trainer bisher erlebt habe. Es war für uns auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Im Viertelfinale gegen Ingolstadt wartet jetzt sehr viel Arbeit auf uns.“

Sebastian Uvira

