An diesem Freitag verabschiedet sich das Schwenninger Team von seinen Fans. Spink-Brüder haben offenbar verlängert. Personell gibt es auch in Augsburg Neues.

Traditionell verabschieden sich die Wild Wings nach einer insgesamt erfolgreichen Saison 2024/25 an diesem Freitag, 18 Uhr, von ihren Fans.

Rund um die Verabschiedung in der Helios Arena bieten die Wild Wings ein Rahmenprogramm an. Bis zu diesem Mittwoch haben die Spieler nach dem Pre-Playoff-Aus erst einmal frei. Dann laufen die Einzelgespräche zwischen dem Trainerteam, Geschäftsführer Stefan Wagner und den Spielern.

Lesen Sie auch

Der große Umbruch im Kader ist nicht zu erwarten. Es könnte aber sein, dass am Freitag offiziell einige Spieler verabschiedet werden und insgesamt personell einiges Neues verkündet wird. So steht Daryl Boyle wohl vor seinem Karriereende. Die Vertragsverlängerung der Spink-Brüder scheint auch in trockenen Tüchern zu sein.

Düsseldorfer EG und Grizzlys Wolfsburg

Beim eventuellen sportlichen DEL-Absteiger wurde Sportdirektor Nikolaus Mondt mit sofortiger Wirkung freigestellt. Außerdem werden die Verträge von Cheftrainer Steven Reinprecht und seinem Assistenten Saku Martikainen nicht verlängert. Die Grizzlys Wolfsburg haben Sven Ziegler (Iserlohn) verpflichtet.

Augsburger Panther

Die Augsburger haben die Verträge von Verteidiger Leon van der Linde sowie der Stürmer Moritz Elias und Christian Hanke verlängert.

Torhüter Konrad Fiedler und die Spieler Riley McCourt, Mick Köhler, Nolan Zajac, Nick Baptiste und Mark Zengerle haben in Augsburg hingegen keine sportliche Perspektive mehr.