Schwenninger Wild Wings: Rückenwind, aber noch viel Luft nach oben

Headcoach Steve Walker war am Ende eher unzufrieden mit der Leistung seiner Wild Wings gegen Augsburg. Dennoch können die Schwenninger mit einem guten Gefühl in die neue Saison gehen.

In gewisser Weise war der 6:2-Erfolg gegen die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag der perfekte Abschluss der Saisonvorbereitung für die Schwenninger Wild Wings. „Wenn die Generalprobe ein bisschen ins Wasser fällt, dann kann das ja nur gut sein für das Hauptstück“, meinte Phil Hungerecker lachend nach der Partie in den Katakomben der Helios-Arena. Doch Spaß beiseite: „Es ist gut, dass wir gewonnen haben. Aber es ist auch gut, dass wir heute Dinge gesehen haben, an denen wir noch arbeiten müssen“, so der 31-Jährige.

Los geht’s in Bremerhaven Am kommenden Wochenende starten die Wild Wings mit einem Auswärtstrip in die DEL-Saison 2025/26. Am Freitag (19.30 Uhr) ist man zu Gast bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven und am Sonntag (14.30 Uhr) ist das Team von Headcoach Steve Walker bei den Iserlohn Roosters gefragt. Eine Woche später steht dann – wiederum am Freitagabend (19.30 Uhr) – das erste Heimspiel der neuen Saison gegen die Kölner Haie an. Nach sechs Toren und einem im Großen und Ganzen überzeugenden Sieg gegen den Ligakonkurrenten aus Augsburg können die Schwenninger nun diese Aufgaben mit Rückenwind angehen... oder?

„Nein“, antwortete Walker trocken auf die Frage, ob ihm das Spiel gegen die Panther gefallen habe. „Wir haben viele schlechte Angewohnheiten auf das Eis gebracht. Das ist keine nachhaltige Erfolgsformel. Vielleicht war es gut, dass Augsburg mit dem 2:4 zurück ins Spiel gekommen ist, denn danach haben wir uns gesteigert“, analysierte er das Auftreten seiner Schützlinge und ergänzte: „Natürlich sind wir froh über den Sieg und wir wollen uns auch nicht über sechs Tore beschweren. Aber als Coaches streben wir nach Perfektion und wollen bestimmte Dinge sehen. Und mit dieser Spielweise wollen wir nicht in Bremerhaven antreten.“

Chance für die Talente

Außerdem gab der 52-Jährige zu bedenken, dass die Vorbereitung ein Stück weit dazu dienen soll, jungen Spielern eine Chance zu geben. „Wir wissen, dass wir gerade noch sehr jung sind – vor allem in Abwesenheit von Spielern wie Thomas Larkin und Dominik Bittner, die unsere Defensive stabilisieren. Aber das ist ja der Sinn der Sache: Wir haben jetzt mehr Videomaterial, das wir den Jungs zeigen können, um sie weiterzuentwickeln“, so Walker. Unter dem Strich standen also auch positive Einwände des Headcoaches zu Buche – auch wenn er mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden war.