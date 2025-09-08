Schwenninger Wild Wings: Rückenwind, aber noch viel Luft nach oben

Headcoach Steve Walker war am Ende eher unzufrieden mit der Leistung seiner Wild Wings gegen Augsburg. Dennoch können die Schwenninger mit einem guten Gefühl in die neue Saison gehen.
In gewisser Weise war der 6:2-Erfolg gegen die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag der perfekte Abschluss der Saisonvorbereitung für die Schwenninger Wild Wings. „Wenn die Generalprobe ein bisschen ins Wasser fällt, dann kann das ja nur gut sein für das Hauptstück“, meinte Phil Hungerecker lachend nach der Partie in den Katakomben der Helios-Arena. Doch Spaß beiseite: „Es ist gut, dass wir gewonnen haben. Aber es ist auch gut, dass wir heute Dinge gesehen haben, an denen wir noch arbeiten müssen“, so der 31-Jährige.