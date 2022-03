1 Auch viele Wild-Wings-Spieler kamen über das bewährte Return-to-Play-Konzept nach einer Corona-Erkrankung wieder zurück in den Spielbetrieb. Foto: Eibner

Kurz vor den Playoffs hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) das bisher bewährte Return-to-Play-Protokoll für coronaerkrankte Spieler nach ihrer Genesung ausgesetzt. 13 Mannschaftsärzte haben nun ein Protestschreiben an die DEL aufgesetzt.















Mit der Streichung des Return-to-Play-Protokolls übergibt die DEL nun komplett wieder die Verantwortung zurück an die DEL-Klubs, zu entscheiden, wann ein coronaerkrankter Spieler nach seiner Genesung wieder aufs Eis ins Training zurückkehren kann. Viele Mannschaftsärzte finden das unverantwortlich – und protestieren.

13 Mannschaftsärzte setzen Protestschreiben auf

Jochen Veit, Mannschaftsarzt der Iserlohn Roosters, machte bei einer Fortbildungsveranstaltung in Mainz mit renommierten Sportmedizinern aus verschiedenen Sportarten öffentlich, dass die DEL ausgerechnet jetzt das so genannte Return-to-Play-Protokoll außer Kraft setzt. Überdies ging die Information nicht in einem Rundschreiben an die Mannschaftsärzte, sondern an die jeweiligen Hygienebeauftragten der Klubs.

DEL ist unter Zeitdruck

Zu vermuten ist: Die Saison soll in der DEL unbedingt zu Ende gespielt werden. Die Spieler sollen nach Corona-Erkrankungen so schnell zurück aufs Eis gebracht werden, wie es nur geht.

Das Return-to-Play-Protokoll wurde zu Anfang der Pandemie von der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) als Handlungshilfe für die Rückkehr in den Sport nach einer Covid-Erkrankung erstellt, federführend hat daran Axel Gänsslen, Teamarzt der Grizzlys Wolfsburg mitgearbeitet. Gerade wegen möglicher Long-Covid-Folgen bedeutete dies eine wichtige Vereinbarung.

"Komplettes Aussetzen nicht zielführend"

"Das sind bindende Faktoren für die Rückkehr und verbunden mit einer einheitlichen Teststrategie", erklärt der Iserlohner Teamarzt Jochen Veit. "Die Absetzung des Protokolls zu diesem Zeitpunkt ist ein Schlag ins Gesicht. Wir Teamärzte waren uns einig, dass wir sofort reagieren müssen. Es kann nicht sein, dass jeder Verein je nach Verantwortungsbewusstsein macht, was er will. Wir halten ein komplettes Aussetzen des Protokolls für nicht zielführend", so auch der Wolfsburger Teamarzt Axel Gänsslen.

Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner sieht es differenziert

Die DEL verteidigt ihre Entscheidung und weist darauf hin, dass insbesondere mit Kardiologen Gespräche geführt werden, um zur neuen Saison wieder umfangreiche Handlungsempfehlungen für Ärzte und Manager zu geben.

Christoph Sandner, der Geschäftsführer der Wild Wings, sieht es differenziert: "Das Return-to-Play-Protokoll ist eine sehr gute Sache. Andererseits sind die Ärzte in den Klubs inzwischen so sensibilisiert auf das Thema, dass irgendwann die Verantwortung auch wieder mehr ihnen übertragen werden soll. Es ist ja nun so, dass ein neues Konzept von der Berufsgenossenschaft unter den Aspekten der neuen Mutationen erarbeitet wird..