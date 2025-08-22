Schwenninger Wild Wings: Rapperswil Jona-Lakers ist am Samstag der Gegner im kleinen Finale

Die beiden Finalbegegnungen beim Bodensee-Cup stehen fest. Die Augsburger Panther gewinnen das zweite Halbfinale und treffen im Endspiel auf den HC Lugano.

Die beiden Finalbegegnungen beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen stehen fest. Der Schweizer Erstligist SC Rapperswil Jona-Lakers verlor am Freitagabend das zweite Halbfinale gegen die Augsburger Panther mit 0:1 (Tor: Alex Blank/19.) und trifft nun am Samstag (15 Uhr) im Spiel um Platz drei auf die Wild Wings. Ab 19 Uhr geht es zwischen Augsburg und dem HC Lugano in der Kreuzlinger Bodensee-Arena um den Turniersieg.

Schwenninger Personal-Situation und Zielsetzung

Bei den Wild Wings ist zu hoffen, dass von den gegen Lugano fehlenden angeschlagenen Akteuren Alex Karachun, Kapitän Thomas Larkin, Alex Trivellato und Philip Feist vielleicht doch der ein oder andere wieder im kleinen Finale spielen kann.

Bei Phil Hungerecker ist klar, dass der Angreifer nach seiner Schulteroperation noch ein paar Tage braucht, um ins Team zurückzukehren. Schwenningens Nummer 94 soll aber noch ein, zwei Testspiele in der Vorbereitungszeit absolvieren.

Im Tor dürfte am Samstagnachmittag Joacim Eriksson stehen – Michael Bitzer zeigte am Donnerstag trotz der klaren Niederlage gegen Lugano eine ordentliche Leistung.

Wild-Wings-Chefcoach Steve Walker setzt darauf, dass seine Mannschaft gegen Rapperswil eine über 60 Minuten stabilere Leistung zeigt, als dies gegen Lugano der Fall war. Es dürfte der nächste interessante Vergleich für die Schwäne gegen ein Schweizer Team in dieser Vorbereitung werden.

Nach dem Spiel werden die Wild Wings nach einem insgesamt fünftägigen Trainingscamp am Bodensee die Heimreise antreten.

Der Gegner

Die Jona Lakers erreichten in der Schweizer National League in der vergangenen Saison mit Platz neun die Pre-Playoffs, schieden hier aber in der ersten Runde gegen Ambri-Piotta aus.

Rapperswil verpflichtete für die neue Saison Janis Embacher (zuletzt HC Davos) und Marlon Graf (ZSC Lions) als Neuzugänge für den Angriff.

Der finnische Verteidiger Julius Honka (HC Davos) und der talentierte Robin Bisig (eigene U21) stoßen ebenfalls zum Team.

Die Lakers um den schwedischen Trainer Johan Lundskog setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Offensivspielern wie Nicklas Jensen, Tyler Moy und Malte Strömwall sowie jungen Talenten und sorgten mit relativ vielen Vertragsverlängerungen – so wie die Wild Wings – für Stabilität im Kader.