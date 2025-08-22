Schwenninger Wild Wings: Rapperswil Jona-Lakers ist am Samstag der Gegner im kleinen Finale

Die beiden Finalbegegnungen beim Bodensee-Cup stehen fest. Die Augsburger Panther gewinnen das zweite Halbfinale und treffen im Endspiel auf den HC Lugano.
Die beiden Finalbegegnungen beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen stehen fest. Der Schweizer Erstligist SC Rapperswil Jona-Lakers verlor am Freitagabend das zweite Halbfinale gegen die Augsburger Panther mit 0:1 (Tor: Alex Blank/19.) und trifft nun am Samstag (15 Uhr) im Spiel um Platz drei auf die Wild Wings. Ab 19 Uhr geht es zwischen Augsburg und dem HC Lugano in der Kreuzlinger Bodensee-Arena um den Turniersieg.