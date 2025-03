Schwenninger Wild Wings Pre Playoffs: Nürnberg zieht in der Serie das Spiel 1

1 So sehen Pre-Playoffs aus – ein Kampf um jeden Meter Eis: Schwenningens Tylor Spink (rechts) gewinnt hier das Duell gegen den Nürnberger Charlie Gerard. Foto: Eibner

Schwenninger kassieren nach einem einem Offensiv-Spektakel eine unglückliche 3:4-Niederlage. Coach Steve Walker sieht Steigerungsbedarf: „Unsere Chancenverwertung und unsere Zweikampf-Quote muss besser werden.“ Am Dienstag geht es in der Helios Arena weiter.









Die Pre-Playoff-Serie zwischen den Wild Wings und den Nürnberg Ice Tigers ist eröffnet. In Spiel 1 setzten sich die Ice Tigers in der Nürnberger Arena in einem Offensiv-Spektaktel am Sonntagabend knapp mit 4:3 durch. Am Dienstag (19.30 Uhr) empfangen die Schwäne in Spiel 2 die Franken in der bereits ausverkauften Helios Arena.