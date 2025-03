1 Was für ein Play-off-Monster: Brett Ritchie traf in dem Krimi gegen Nürnberg doppelt. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger bezwingen in Spiel 2 der Serie Nürnberg in der ausverkauften Helios Arena in einem großen Kampfspiel mit 3:1. Am Donnerstag fällt die Entscheidung in Franken.









Die Wild Wings haben in der Pre-Playoff-Serie „Best of 3“ daheim gegen Nürnberg nach einer starken Leistung in der ausverkauften Helios Arena mit 3:1 verdient gewonnen. Jetzt fällt am Donnerstag (19.30 Uhr) in Nürnberg die Entscheidung, welches Team noch in das Play-off-Viertelfinale einzieht.