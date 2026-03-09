Schwenninger Wild Wings: Pre-Playoff-Quali etwas genießen – aber das nächste Ziel bereits vor Augen

Steve Walker und Joacim Eriksson sagen: „Heimrecht wird elementar wichtig.“ Der Torhüter verrät auch, ob er einen Lieblingsgegner hat. Gernot Tripcke erlebt „Hattrick“ live mit.
Sonntag, 21.15 Uhr in der Schwenninger Helios Arena: Der entscheidende 2:1-Sieg der Wild Wings gegen Augsburg steht fest. Zum dritten Mal in Folge haben sich die Neckarstädter für die Playoffs qualifiziert. Die Mannschaft feiert noch lange auf dem Eis mit ihren Fans. Auch DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, der seit Jahren den Eishockey-Standort Schwenningen ausdrücklich lobt, ist live dabei. Einmal pro Saison besucht Tripcke die Wild Wings: Gespräche führen – Informationsaustausch. Diesmal war er Augenzeuge eines besonderen Abends.