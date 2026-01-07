Schwenninger Wild Wings: Pre-Playoff, Heimrecht – wohin es für das Walker-Team gehen kann

Der Schwenninger Chefcoach zeigt sich mit dem Ist-Stand nach vielen Spielen zuletzt zufrieden. Dezember-Krise hat die Mannschaft stärker gemacht. Freie Tage tun jetzt gut.
Die stressige Phase mit sieben Spielen in nur 15 Tagen über Weihnachten und Neujahr ist für die Wild Wings vorbei. Insgesamt stehen für die Schwenninger in dieser DEL-Hauptrunde 2025/26 nur noch 14 Spiele an – davon sechs Partien bis zur Olympia-Pause, die für die DEL-Clubs am Mittwoch, 28. Januar, beginnt und bis zum 25. Februar dauert.