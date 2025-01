Schwenninger Wild Wings: Positive Perspektiven – die Mannschaft rückt immer enger zusammen

1 Mirko Höfflin, hier im Angriff gegen Wolfsburg, wird immer wertvoller für das Schwenninger Team. Foto: Roland Sigwart

Besonders das Teamwork ist beim wichtigen 4:2-Heimerfolg gegen Wolfsburg bei den Schwenningern herausragend. Entwarnung für Will Weber. Am Sonntag wartet in Bremerhaven wohl ein „Geduldsspiel“ auf die Wild Wings.









Link kopiert



Die Fans der Wild Wings haben seit vielen Jahren ein hervorragendes Gespür für den Moment. Bei der Siegerrunde am Freitagabend in der zum dritten Mal in Folge ausverkauften Helios Arena wurde auch DEL-Debütant Louis Majher, obwohl nur bei einem Wechsel auf dem Eis, lautstark gefeiert. Der U20-Stürmer genoss es in vollen Zügen, hatte sich durch gute Trainingsleistungen zuletzt beim Profiteam diese Nominierung verdient.