Auch in der kommenden Spielzeit bilden Joacim Eriksson und Michael Bitzer das Torhütergespann am Neckar. Der Schwede hatte ohnehin einen Vertrag bis ins Jahr 2026, nun zog der Deutsch-Amerikaner nach.

Michael Bitzer

Der starke Backup wechselte vor dieser Saison aus Selb nach Schwenningen und kam in seiner ersten DEL-Hauptrunde auf 14 Einsätze, zwölf davon als Starter. Dabei verbuchte er fünf Siege sowie einen Shutout.

Der 31-jährige Linksfänger freut sich darauf, im Sommer mit seiner Familie an den Neckarursprung zurückzukehren: „Wir leben gerne hier und haben dieses erste Jahr wirklich genossen. Und was das Eishockey angeht, so denke ich, dass ich mehr zu beweisen habe. Wir haben einfach eine tolle Gruppe von Jungs, die sich sehr gut verstehen und es jeden Tag angenehm machen, in die Eishalle zu kommen. Deshalb bin ich begeistert, dass ich für eine weitere Saison zurückkommen kann.“

Geschäftsführer Stefan Wagner sagt: „Wir haben absolutes Vertrauen in unsere beiden Torhüter und sind davon überzeugt, dass sie auch zukünftig gut harmonieren sowie ihren Beitrag zum Teamerfolg leisten wollen“.

Phil Hungerecker und Mirko Höfflin

Bekannt wurde auch, dass die beiden Angreifer Phil Hungerecker und Mirko Höfflin ein weiteres Jahr bei den Schwenningern bleiben. Höfflin entwickelte sich in dieser Saison zu einem wertvollen Leistungsträger bei den Neckarstädtern. Phil Hungerecker hatte Pech mit einer Schlüsselbein-Fraktur, spielt im Forechecking-System von Coach Steve Walker eine sehr wichtige Rolle.

Bisher zählten schon neben Joacim Eriksson die Verteidiger Arkadiusz Dziambor, Thomas Larkin und Alex Trivellato sowie die Angreifer Zach Senyshyn, Philip Feist und Boaz Bassen zum Kader der kommenden DEL-Saison.

Mögliche weitere Vertragverlängerungen

Die beiden Verteidiger Ben Marshall und Will Weber sowie die Angreifer Sebastian Uvira, die Spink-Brüder, Kyle Platzer und Alex Karachun sollen nach Informationen unserer Redaktion ebenfalls – inoffiziell – schon verlängert haben. Aber ein Abgang von Brett Ritchie scheint innerhalb der DEL möglich. So sollen die Eisbären Berlin zuletzt Interesse an dem NHL-erfahrenen Stürmer signalisiert haben.

Auch Angreifer Phil Hungerecker bleibt in Schwenningen. Foto: Eibner

Dominik Bittner und Hakon Hänelt

Somit ist davon auszugehen, dass sich die Wild Wings mit insgesamt sechs, sieben Neuzugängen gezielt verstärken werden. Mit Verteidiger Dominik Bittner (noch bei Red Bull München) und dem U23-Stürmer Hakon Hänelt (Kölner Haie) sollen die ersten beiden Verpflichtungen feststehen.

Daniel Neumann wechselt wohl nach Iserlohn

Der bisherige Schwenninger U23-Stürmer Daniel Neumann soll bei den Iserlohn Roosters unterschrieben haben. Die Sauerländer wollen den früheren Wild-Wings-Verteider Johannes Huß halten. Dieser hat aber auch ein Angebot aus Bremerhaven vorliegen und befindet sich aktuell in der Entscheidungsphase.