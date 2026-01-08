Schwenninger Wild Wings Olympia: Olympiatraum geplatzt – und Brett Ritchie fällt in Österreich durchs Sieb

Welcher Wild-Wings-Spieler im Februar die Winterspiele nur als Zuschauer sieht. Ein Ex-Stürmer muss seine neuen Hoffnungen in Österreich schon wieder begraben.
Am 12. Februar wird das dänische Nationalteam gegen Deutschland in Mailand das erste Vorrundenspiel beim olymischen Eishockeyturnier bestreiten. Ein Name wird dann – auf den ersten Blick etwas überraschend – im dänischen Kader fehlen: Felix Scheel. Dabei hatte der Schwenninger Stürmer in den vergangenen Wochen sehr gute Leistungen bei den Wild Wings gezeigt, war auch in der Ländespielpause Anfang November für Dänemark im Einsatz gewesen. Doch der Olympiatraum von Felix Scheel ist geplatzt.