1 Youngster Daniel Neumann (links) – hier gegen den Ex-Schwenninger Dominik Bittner – bereitete die 1:0-Führung der Wild Wings perfekt vor. Foto: Roland Sigwart

Zweites Spiel im neuen Jahr, zweite unglückliche Niederlage! Die Schwenninger Wild Wings mussten sich am Mittwochabend vor 4997 Zuschauern in der fast ausverkauften Helios Arena gegen Wolfsburg mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben.















Die Aufgabe von Coach Harold Kreis war nach dem unglücklichen 1:2-Jahresauftakt gegen Mannheim nicht einfach. Die Wolfsburger sind extrem torgefährlich, nur DEL-Spitzenreiter München hat bisher mehr Treffer bejubelt. "Unser erstes Ziel wird es sein, die starke Offensive der Wolfsburger nicht zur Entfaltung kommen zu lassen", gab der Schwenninger seinen Matchplan preis. "Schwenningen hat enorme Qualität im Kader", hatte Grizzly-Bändiger Mike Stewart im Vorfeld großen Respekt vor den Wild Wings.

Die Personalien

Im Schwenninger Tor bekam Marvin Cüpper eine Chance. Sonst gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Derby gegen die Adler. Boaz Bassen schaute sich das Spiel also erneut von der Tribüne aus an. Das Gehäuse der Grizzlys hütete der Ex-Neckarstädter Dustin Strahlmeier.

Das erste Drittel

Vor diesem tauchte gleich einmal Alexander Karachun (2.) gefährlich auf. Auf der anderen Seite testete Lucas Dumont (5.) das Können von Cüpper. Doch bereits der dritte Torschuss der Grizzlys durch Jordan Murray (6.) zappelte im Schwenninger Netz. Die Antwort der Wild Wings ließ nicht lange auf sich warten: Ken André Olimb (8.) scheiterte noch an Strahlmeier, doch Ville Lajunen (9.) vollendete eine perfekte Vorlage von Youngster Daniel Neumann zum 1:1. Dann zog Karachun mit viel Power, Speed und großem Willen auf und davon, lag plötzlich zusammen mit der Scheibe im Netz. Das Tor wurde gegeben, der Schwenninger musste zu Behandlung in die Kabine. So bekam der Nationalstürmer die Großchancen der Teamkollegen Will Weber (15.) und Tylor Spink (18.) nicht mit.

Das zweite Drittel

"Ich hoffe, dass die Verletzung von Alex nicht so schlimm ist, wir brauchen ihn", betonte Sturmpartner Miks Indrasis vor dem zweiten Drittel. Der Wunsch erfüllte sich: Karachun kehrte nicht nur zurück, sondern war auch beim 3:1-Powerplay-Treffer von Tyson Spink (22.) beteiligt. Nach dem bereits 17. Saisontor der Schwenninger Nummer 96 sorgte Nolan Zajac (30.) für neue Hoffnung beim derzeit besten DEL-Überzahlteam aus Wolfsburg. Die 3:2-Führung der im Vergleich zum 1:2 gegen Mannheim sehr effektiven Wild Wings (13 Torschüsse in den ersten beiden Dritteln) ging nach 40 Minuten in Ordnung.

Das dritte Drittel

Wolfsburg wollte im Schlussabschnitt den schnellen Ausgleich, den Murray (46.) in Überzahl mit einem satten Blueliner auch markierte. Das Momentum sprach für die Grizzlys, doch mit Kampfgeist, Disziplin und der starken Unterstützung der Fans kamen die Schwenninger zurück. Neumann (52.) hatte die erneute Führung auf dem Schläger. Um 21:44 Uhr war klar, dass der Zusatzpunkt über die Verlängerung oder ein Penaltyschießen vergeben wird.

Die Entscheidung

Schwenningen hatte in der Extratime die besseren Chancen, doch Strahlmeier wollte an alter Wirkungsstätte unbedingt auch im Penaltyschießen sein Können zeigen. Nach zehn Schützen war es der Wolfsburger Tyler Morley, der die Grizzlys jubeln ließ.

Der Ausblick

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) geht es für die Wild Wings weiter. Dann steht das Derby beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Bietigheim auf dem Plan.

Die Statistik

Wild Wings – Grizzlys 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Wild Wings: Cüpper – Ramage, Huß/Ullström, Olimb, DeFazio – Lajunen, Trivellato/Hungerecker, Tylor Spink, Tyson Spink – Spornberger, Weber/Indrasis, Neumann, Karachun – Zernikel/Elias, Pfaffengut, Uvira.

Tore: 0:1 Murray (5:27), 1:1 Lajunen (8:13), 2:1 Karachun (13:46), 3:1 Tyson Spink (21:33/5:4), 3:1 Zajac (29:41), 3:3 Murray (45:38/4:5), 3:4 Morley (65:00/P).

Strafen: Wild Wings 4 – Grizzlys 4.

Schiedsrichter: Marian Rohatsch, Benjamin Hoppe.

Zuschauer: 4997.