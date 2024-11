1 Die Wild Wings bissen sich in Wolfsburg die Zähne aus: Hier Schwenningens Verteidiger Jordan Murray (links) im Duell mit Matt White. Foto: Eibner

Walker-Team verliert in Wolfsburg nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:4. Was der Schwenninger Coach alles kritisiert. Wild Wings sind weiter auf der Suche nach Konstanz.









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL in Wolfsburg nach einem indiskutablen Auftritt mit 1:4 verloren. Damit haben die Schwenninger ihren Re-Start nach der Länderspielpause an diesem Wochenende komplett in den Sand gesetzt und laufen Gefahr, nach diesem 17. Spieltag noch auf den vorletzten Platz abzurutschen.