Tennis TC Rottweil Erster Sieg im Visier der TCR-Herren 40

An diesem Wochenende greifen verschiedene Teams des TC Rottweil in den Spielbetrieb ein. Die Damen I haben am Sonntag ein Heimspiel. Bereits am Samstag wollen die Herren 40 in der Regionalliga Südwest auf eigener Anlage gegen den TC Schmelz aus dem Saarland punkten.