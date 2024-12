Schwenninger Wild Wings: Nicht nur Sebastian Uvira möchte mit „sechs Punkten wieder heimkommen“

1 Ein gutes Omen für den Mittwoch: In den ersten zwei Saisonduellen gegen Iserlohn gingen die Wild Wings – hier Phil Hungerecker gegen die Roosters im Angriff – jeweils als Sieger vom Eis. Foto: Roland Sigwart

Wild Wings nehmen Deutschland-Tour in Angriff: Am Mittwoch in Iserlohn und am Freitag beim DEL-Spitzenreiter Ingolstadt geht es um wichtige Punkte. Matt Puempel fällt erst einmal aus. Zweite „Halbzeit“ der DEL-Hauptrunde beginnt.









Link kopiert



Die Wild Wings (8./36) befinden sich in der DEL in dieser Woche also auf Deutschland-Tour. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastieren die Schwenninger beim Tabellenvorletzten Iserlohn – dann geht es direkt weiter zum Spitzenreiter Ingolstadt (Freitag, 19.30 Uhr). Für die Wild Wings geht es um weitere wichtige Zähler im Kampf um einen Play-off-Platz. Die Woche wird für die Neckarstädter am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Nürnberg abgeschlossen.