Schwenninger Wild Wings: Nicht genügend Feuer, harte Selbstkritik – aber auch ein Mutmacher

Wie die Wild Wings mit der bitteren 2:4-Derbyniederlage gegen Mannheim umgehen. Nicht nur Dominik Bittner spricht Klartext. Am Sonntag kommt Wolfsburg.
Schade! Aus dem erhofften spannenden DEL-Derbyabend wurde am Freitag in der ausverkauften Helios Arena – zumindest in den ersten 40 Minuten – eine ziemlich einseitige Angelegenheit pro dem neuen Tabellenzweiten Mannheim. Insgesamt zeigten die Wild Wings über die gesamte Spielzeit nur rund 80 Prozent Leistung. Viel zu wenig, um gegen einen formstarken Erzrivalen, der relativ einfach, aber sehr cool spielte, zu punkten.