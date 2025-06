Schwenninger Wild Wings: Neues Gesicht im Trainerstab der Wild Wings

1 Goalie-Coach Cam MacDonald wechselt von den Iserlohn Roosters zu den Schwenninger Wild Wings. Foto: Eibner Die Schwenninger Wild Wings verpflichten mit Cam MacDonald einen neuen Goalie-Coach. Der Kanadier kommt vom DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters.







Nach fünf Jahren im Sauerland und bei den Iserlohn Roosters zieht es den Kanadier Cam MacDonald nun in die Neckarstadt. Ab August wird er dann nicht nur für die Arbeit mit Joacim Eriksson und Michael Bitzer verantwortlich sein. Vor acht Jahren wagte MacDonald den Sprung über den großen Teich, nachdem er zuvor in Übersee auf Major Junior- und Pro-Level coachte. Zunächst verbrachte er drei Jahre in der Organisation von Fehérvár im ungarischen Székesfehérvár, wo er auch seine heutige Frau Greta kennenlernte. Dann folgte der Schritt in die DEL und die Zeit bei den Roosters, die er sehr genossen habe.