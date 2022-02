1 Bis zu 3500 Fans dürfen nun wieder die Heimspiele der Schwenninger Wild Wings verfolgen. Foto: Eibner

Die ab Mittwoch geltende Corona-Verordnung lässt bis zu 3500 Zuschauer in der Helios Arena zu. Dies teilten die Schwenninger Wild Wings am Mittwoch mit.















Link kopiert

Ein wichtiger Bestandteil der neuesten Beschlussfassung sei zudem der Wegfall von Beschränkungen für die Stehplätze. "Damit können wir ab sofort – und beginnend mit dem Heimspiel gegen die Kölner Haie – auch wieder Stehplatztickets im freien Verkauf anbieten. Dies gilt auch für alle Gästefans", lässt sich Jenna Mamic, Leitung Ticketing, zitieren.

"Mit der Zugangsvoraussetzung von 3G haben auch wieder nicht immunisierte Personen die Möglichkeit, die Heimspiele der Wild Wings live im Stadion zu verfolgen. Lediglich ein aktueller negativer, zertifizierter Test ist dafür vorzulegen. Testmöglichkeiten bestehen direkt am Stadion und an den Spieltagen mit einer zusätzlichen Teststraße auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz", heißt es in der Mitteilung.

Die Tickets

Mamic weiter: "Wir freuen uns über die weiteren Öffnungsschritte und wünschen uns natürlich schon am Freitag gegen die Kölner Haie deutlich mehr Zuschauer als zuletzt." Bereits am Freitag (ab 9.30 Uhr) würden auch die nächsten Heimspiele in der kommenden Woche gegen Augsburg und Düsseldorf in den Verkauf gehen.