Schwenninger Wild Wings: Negatives Wochenende, Nationalteams und eine Vertragsverlängerung

1 So sieht es aus, wenn ein Denis Reul (Augsburg) einen sauberen Check gegen Sebastian Uvira fährt. Da geht auch mal eine Scheibe zu Bruch. Das Eis-Team im Curt-Frenzel-Stadion hatte am Sonntag in den Schlussminuten jedenfalls noch einiges zu tun. Foto: Eibner

Die freie Woche kommt für die Schwenninger zu einem idealen Zeitpunkt. Philip Feist, Boaz Bassen und Arkadiusz Dziambor sind beim deutschen Perspektivkader dabei. Einige weitere Vertragsverlängerungen stehen an.









Mit einem Null-Punkte-Wochenende gehen die Wild Wings (7./60) in die knapp zweiwöchige DEL-Spielpause. Am Donnerstag, 13. Februar, geht es für die Schwenninger in München weiter. Die Mannschaft hat bis zu diesem Samstag frei, dann bittet Coach Steve Walker, der die freien Tage zu einem kurzen Abstecher heim nach Kanada nutzt, wieder zum Training.