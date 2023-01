1 Wenn Harold Kreis neuer Bundestrainer wird, steht dann der bisherige Coach Tom Pokal in der neuen Saison nach 21 Jahren wieder an der Schwenninger Bande? Die Gerüchteküche brodelt – zu einem für die Wild Wings sehr ungünstigen Zeitpunkt. Foto: Eibner/Lägler

Vor Weihnachten waren die Wild Wings noch mittendrin im Rennen um einen der Playoff-Plätze. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen sind sie aktuell als Tabellenzwölfter nur Zuschauer.















Fünf Punkte beträgt der Rückstand für die Schwenninger auf Rang zehn. Zeigten die Wild Wings bei ihren vergangenen Niederlagen durchweg gute Leistungen und unterlagen auch teilweise unglücklich, so sah es am Freitagabend beim 1:2 gegen Schlusslicht Bietigheim anders aus. Der Auftritt war enttäuschend. Die Spielpause an diesem Sonntag kommt nun gerade recht für Kapitän John Ramage und Co., um vielleicht einmal die Köpfe wieder frei zu bekommen. Am Donnerstag geht für die Neckarstädter in München weiter.