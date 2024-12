Neckarstädter verlieren in Bremerhaven mit 0:3

1 Ein schwerer Job für die Wild Wings in Bremerhaven: Unser Bild zeigt Phil Hungerecker (links) und Pinguins-Verteidiger Phillip Bruggisser im Duell. Foto: Eibner

Den Gästen fehlt es über 60 Minuten gegen sehr effektives Pinguins-Team an erfolgreichen Offensiv-Lösungen. Wild Wings bleiben in der DEL-Tabelle Elfter.









Die Wild Wings haben in der DEL ihr Auswärtsspiel in Bremerhaven am Sonntagabend mit 0:3 gewonnen, waren insgesamt zu wenig durchschlagskräftig. Nach den zuletzt sehr guten Auftritten war es für die Schwenninger aber nur ein kleiner Rückschlag gegen ein Top-Team.