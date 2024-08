Schwenninger Wild Wings: Neckarstädter verlieren gegen Vienna Capitals mit 2:5

1 Schwenningens Schlussmann Joacim Eriksson hatte gegen die Vienna Capitals richtig gut zu tun. Foto: Eibner

Coach Steve Walker kehrt mit seinem Team und mit vielen neuen wertvollen Erkenntnissen vom Wörthersee nun nach Schwenningen zurück.









Die Wild Wings haben ihr letztes Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers am Wörthersee gegen die Vienna Capitals (ICE Hockey League) mit einem 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) in Klagenfurt abgeschlossen. Die Neckarstädter reisen nach ihrem fünftägigen Trainingslager am Samstagabend zurück und starten als nächstes am kommenden Samstag (18.30 Uhr) beim Wölfe-Cup in Freiburg gegen die Wölfe ins dortige Turnier.