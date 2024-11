1 Richtig stark: Entfesselt aufspielende Wild Wings bejubeln einen großartigen Derbysieg gegen Mannheim. Foto: Roger Müller

Die Wild Wings haben am Freitagabend daheim in der ausverkauften Helios Arena das DEL-Derby gegen Mannheim nach einer bärenstarken und sehr effektiven Leistung mit 6:2 gewonnen. Die Schwenninger hielten sich exakt an ihren Matchplan, machten kaum Fehler und begeisterten mit tollen Toren.