1 Schwenningens Neuzugang Matt Puempel (links) jubelt in Augsburg. Er hat soeben die 1:0-Führung erzielt. Für eine sehenswerte Vorbereitung war Mirko Höfflin (rechts) zuständig. Foto: City-Press

Schwenninger gewinnen ihre Generalprobe in Augsburg mit 4:3 nach Verlängerung. Coach Steve Walker sieht Licht und Schatten.









Die Wild Wings haben ihre Saison-Generalprobe am Sonntag auswärts gegen ihren Liga-Rivalen Augsburg mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Der finnische Neuzugang Teemu Pulkkinen erzielte in der Overtime (61.) den entscheidenden Treffer. Das Team um Coach Steve Walker ist nach diesem letzten Wochenende in der Vorbereitung bereit für den DEL-Start am Freitag in Mannheim.