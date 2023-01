1 Ken André Olimb (links) – hier gegen Ziga Jeglic – bestritt am Sonntag sein 400. DEL-Spiel. Foto: Roland Sigwart

Nach den beiden Derby-Siegen wollten die Wild Wings am Sonntag auch gegen Bremerhaven wichtige Punkte im Play-off-Rennen einfahren. Am Ende wurden es beim verdienten 2:1 nach Penaltyschießen zwei.















Link kopiert

Coach Harold Kreis, der am Montag in München wohl als der neue Bundestrainer vorgestellt werden soll, war nach dem dritten Sieg der Wild Wings in Folge sehr zufrieden: "Ich ziehe den Hut von der Leistung der Mannschaft. Das war 50 Minuten lang tolles Eishockey!" "Das war für uns ein Punktgewinn", sagte Thomas Popiesch, der Übungsleiter der Fischtown Pinguins.

Die Personalien

Im Vergleich zum starken 3:0 in Mannheim gab es keine personellen Veränderungen. Daniel Pfaffengut (Erkrankung) und David Ullström (Unterkörperverletzung) mussten also weiter passen. Peter Spornberger schaute sich das 45. Saisonspiel der Wild Wings zusammen mit den 4034 Zuschauern von der Tribüne aus an. Stürmer Ken André Olimb bestritt sein 400. DEL-Spiel.

Das erste Drittel

Der DEL-Tabellenfünfte machte trotz der knapp 800 Kilometer langen Anreise zu Beginn den frischeren Eindruck. Schwenningens Goalie Joacim Eriksson war so schnell warm. Großchancen von Sebastian Uvira (10.), Brandon DeFazio (11.) und Tylor Spink (13.) zeigten, dass Mitte des ersten Abschnitts auch die Neckarstädter im Spiel waren. Knapp eine Minute lang verteidigten kurz vor der Drittelsirene drei Schwenninger gegen fünf Bremerhavener stark, doch dann fand Christian Wejse (19.) eine Lücke. John Ramage meinte nach den ersten 20 Minuten: "Die Strafen haben uns etwas aus dem Konzept gebracht. Wir gehen das zweite Drittel nun mit viel Energie an."

Das zweite Drittel

Tylor Spink (23.) hatte dem Schwenninger Kapitän genau zugehört. Pinguins-Torwart Stefan Svedberg war beim Versuch der Nummer 90 aber auf dem Posten. Auch in Überzahl wollte es mit dem längst verdienten Ausgleich – 32:25 Schüsse nach 30 Minuten – nichts werden. Zum Ende des auch aufgrund einiger fragwürdiger Schirientscheidungen hitzigen Mittelabschnitts waren es nach besten Möglichkeiten von erneut Tylor Spink (35.) oder Alex Karachun (37.) sogar 41 Versuche, doch Svedberg durfte weiter von seinem ersten Saison-Shutout träumen.

Das dritte Drittel

Auch zu Beginn des letzten Drittels stand der Gäste-Keeper im Mittelpunkt. Daniel Neumann (42.) und Mitch Wahl (44.) scheiterten an Svedberg. Der 54. Schuss zappelte endlich im Netz. Sebastian Uvira (47.) hatte die Bemühungen der Wild Wings belohnt. Phil Hungerecker (49.) verpasste bei einem Break alleine vor dem Pinguins-Torwart die erstmalige Führung. Auf der anderen Seite vereitelte Joacim Eriksson eine Dreifachchance von Bremerhaven (53.). Da Tyson Spink (60.) in Überzahl nur den Pfosten traf, ging es weiter.

Die Entscheidung

Weitere Chancen blieben ungenutzt, das Penaltyschießen musste über den Zusatzpunkt entscheiden. In diesem war Joacim Eriksson nicht zu bezwingen, für Schwenningen trafen beide Spink-Brüder.

Joacim Eriksson verlängert

Da passte es, dass die Wild Wings nach dem Spiel die Vertragsverlängerung von Joacim Eriksson den begeisterten Fans mitteilten. Der DEL-Torhüter des Jahres 2021 bleibt für drei weitere Jahre in Schwenningen.

Die Statistik

Wild Wings – Bremerhaven 2:1 n. P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

Wild Wings: Eriksson – Lajunen, Trivellato/Hungerecker, Tylor und Tyson Spink – Ramage, Weber/Karachun, Neumann, Indrasis – Neill, Huß,/Uvira, Elias, Olimb – Bassen, DeFazio, Wahl.

Tore: 0:1 Wejse (18:06/3:5), 1:1 Uvira (46:52), 2:1 Tylor Spink (65:00/P).

Strafen: Wild Wings 8 – Bremerhaven 10.

Schiedsrichter: Lasse Kopitz, Marian Rohatsch.

Zuschauer: 4034.