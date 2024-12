Neckarstädter gewinnen in Iserlohn mit 4:3 nach Verlängerung

1 Die Wild Wings jubeln weiter: In Iserlohn setzten sie sich nach einer großen Energieleistung mit 4:3 nach Verlängerung durch. Foto: Jonas Brockmann/Eibner-Pressefot

Tyson Spink trifft in der Overtime entscheidend. Der DEL-Tabellenvorletzte Iserlohn macht den Schwenningern das Leben schwer. Mirko Höfflin freut sich: „Am Ende haben wir uns belohnt.“









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Mittwochabend in Iserlohn nach einer Energieleistung mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Den Roosters fehlten 35 Sekunden in der regulären Spielzeit, um einen Dreier zu fixieren. Dann schlugen die Gäste erfolgreich zurück.