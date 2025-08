Schwenninger Wild Wings: MMA-Kämpfe, Wandern und unzählige Athletik-Einheiten

1 Publikumsliebling mit großem Kämpferherz: Sebastian Uvira – hier nach einem Torerfolg – freut sich auf seine vierte Saison bei den Wild Wings. Foto: Roland Sigwart Was Wild-Wings-Stürmer Sebastian Uvira alles in den vergangenen Monaten erlebte. Seine Eishockey-Camps sind eine neue Erfahrung. Er freut sich wieder sehr auf sein Team.







Der Countdown läuft: Anfang nächster Woche werden die Wild Wings komplett und offiziell mit der Vorbereitung auf die DEL-Saison 2025/26 auf dem Schwenninger Eis beginnen. Chefcoach Steve Walker und die meisten Spieler aus Übersee sind inzwischen in der Neckarstadt eingetroffen. Es stehen die gewohnten medizinischen Tests nun an und die Einkleidung fürs Team. Am Freitag, 8. August (18 Uhr) findet für die Fans das offizielle Saison-Eröffnungstraining in der Helios Arena statt.