Schwenninger Wild Wings: Mit einem Sieg in Dresden aus der Pause

Die Schwenninger Wild Wings schlagen die Dresdner Eislöwen im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause in einem hart umkämpften Auswärtsspiel am Ende mit 2:0.
Vor den Augen von 4412 Zuschauern ging die Anfangsphase klar an die Gastgeber. Bereits nach einer halben Minute hatte Austin Ortega nach einem Schwenninger Scheibenverlust die erste große Chance für die Dresdner, scheiterte aber an Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson. Nachdem die Gäste, bei denen Alex Trivellato nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Italien noch nicht im Kader stand, direkt am Anschluss auch schon das erste Powerplay überstehen mussten, fanden sie Schritt für Schritt besser in die Partie.