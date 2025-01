Schwenninger Wild Wings: Matt Puempel meldet sich nach sechs Wochen zurück

1 Eine schöne Nachricht: Nach einer langen Pause greift Matt Puempel wieder für die Wild Wings an. Foto: Eibner

Was Steve Walker nach der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Düsseldorf kritisiert. Welchen Spielverlauf der Schwenninger Coach am Freitag daheim im vierten Saisonderby gegen Mannheim erwartet.









Am frühen Donnerstag um 4.30 Uhr kehrten die Wild Wings (7./60) müde aus Düsseldorf zurück. Das Schwenninger Team ärgert sich – angesichts einer verschenkten 3:0-Führung – über zwei vergebene Punkte im PSD Bank Dome. Die Zeit zur Regeneration ist nur kurz. An diesem Freitag (19.30 Uhr) geht es in der abermals ausverkauften Helios Arena gegen die Mannheimer Adler weiter. Jeder Punkt ist im Kampf um einen Play-off-Platz wichtig.